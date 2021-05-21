Про роль Росії та Сполучених Штатів Америки у гарячих військових конфліктах розповідає експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса, гість програми Дмитра Снегирьова «Політика навиворіт».

«Нагірний Карабах розігрувався за участі Російської Федерації. В дамках опинилися Туреччина і Росія. Власне, без Росії це було б неможливо, оскільки вона була і є основним стейкхолдером статусу кво. Думаю, вони були в курсі підготовки до операції. Але це не підтверджує, що Азербайджан – це якийсь актив Росії чи, наприклад, Росія помикала всіма під час Нагірного Карабаху», - каже він.

Так само, на думку аналітика, ці приклади не означають, що Російська Федерація є головним ляльководом у палестино-ізраїльському конфлікті.

«Я вважаю, що ескалація – це більше про внутрішні проблеми Ізраїлю й Палестини, якими зараз намагаються скористатися зовнішні гравці, серед яких – Російська Федерація. Але я на них дивлюся скептично, тому що з-поміж усіх зовнішніх сил Росія поки не генерує якихось ініціатив, які були б спрямовані на конкретне входження росіян у цей процес», - пояснює Куса.

На його переконання, саме зараз вирішується, хто ж візьме на себе роль головного режисера геополітичних процесів.

«Вакуум політичний є, не вистачає зовнішніх політичних гравців, які могли б бути однаково цінними для обох сторін, і їх би сприймали. Росіяни хочуть цю роль грати, але поки що не можуть. Зараз, як я розумію, вони хочуть зав’язатися з турками – по суті, повторити те, що вони робили в Нагірному Карабасі, в Лівії, в Сирії. Якось разом домовитися, розділити. Але питання, наскільки їх туди пустять, там же Сполучені Штати зберігають позиції», - каже Ілія Куса.

Експерт вважає, що Сполучені Штати є найсильнішим зовнішнім гравцем.

«Вони мають безпосередній фінансовий і політичний вплив і на Ізраїль, і на Палестину», - робить висновок аналітик.

Нагадаємо, сама по собі телефонна розмова Путіна з Ердоганом нічого не доводить, - Куса.

Як повідомляла Politeka, Куса заявив про причини палестино-ізраїльського конфлікту: Чіткий внутрішньополітичний інтерес плюс елементи «чорного лебедя».



