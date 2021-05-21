О роли России и Соединенных Штатов Америки в горячих военных конфликтах рассказывает эксперт Украинского института будущего Илия Куса, гость программы Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку».

«Нагорный Карабах разыгрывался с участием Российской Федерации. В дамках оказались Турция и Россия. Собственно, без России это было бы невозможно, поскольку она была и является основным стейкхолдером статуса кво. Думаю, они были в курсе подготовки к операции. Но это не подтверждает, что Азербайджан – это некий актив России или, например, Россия помыкала всеми во время Нагорного Карабаха», - говорит он.

Также, по мнению аналитика, эти примеры не означают, что Российская Федерация является главным кукловодом в палестино-израильском конфликте.

«Я считаю, что эскалация – это больше о внутренних проблемах Израиля и Палестины, которыми сейчас пытаются воспользоваться внешние игроки, среди которых – Российская Федерация. Но я на них смотрю скептически, потому что из всех внешних сил Россия пока не генерирует никаких инициатив, которые были бы направлены на конкретное вхождение россиян в этот процесс», - объясняет Куса.

По его убеждению, именно сейчас решается, кто же возьмет на себя роль главного режиссера геополитических процессов.

«Вакуум политический есть, не хватает внешних политических игроков, которые могли бы быть одинаково ценными для обеих сторон, и их бы воспринимали. Россияне хотят эту роль играть, но пока не могут. Сейчас, как я понимаю, они хотят завязаться с турками – по сути, повторить то, что они делали в Нагорном Карабахе, в Ливии, в Сирии. Как-то вместе договориться, разделить. Но вопрос, насколько их туда пустят, там же Соединенные Штаты сохраняют позиции», - говорит Илья Куса.

Эксперт считает, что Соединенные Штаты являются сильнейшим внешним игроком.

«Они имеют непосредственное финансовое и политическое влияние и на Израиль, и на Палестину», - делает вывод аналитик.

Напомним, сам по себе телефонный разговор Путина с Эрдоганом ничего не доказывает, - Куса.

Как сообщала Politeka, Куса заявил о причинах палестино-израильского конфликта: это четкий внутриполитический интерес плюс элементы "черного лебедя".



