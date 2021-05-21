О роли России и Соединенных Штатов Америки в горячих военных конфликтах рассказывает эксперт Украинского института будущего Илия Куса, гость программы Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку».
«Нагорный Карабах разыгрывался с участием Российской Федерации. В дамках оказались Турция и Россия. Собственно, без России это было бы невозможно, поскольку она была и является основным стейкхолдером статуса кво. Думаю, они были в курсе подготовки к операции. Но это не подтверждает, что Азербайджан – это некий актив России или, например, Россия помыкала всеми во время Нагорного Карабаха», - говорит он.
Также, по мнению аналитика, эти примеры не означают, что Российская Федерация является главным кукловодом в палестино-израильском конфликте.
«Я считаю, что эскалация – это больше о внутренних проблемах Израиля и Палестины, которыми сейчас пытаются воспользоваться внешние игроки, среди которых – Российская Федерация. Но я на них смотрю скептически, потому что из всех внешних сил Россия пока не генерирует никаких инициатив, которые были бы направлены на конкретное вхождение россиян в этот процесс», - объясняет Куса.
По его убеждению, именно сейчас решается, кто же возьмет на себя роль главного режиссера геополитических процессов.
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«Вакуум политический есть, не хватает внешних политических игроков, которые могли бы быть одинаково ценными для обеих сторон, и их бы воспринимали. Россияне хотят эту роль играть, но пока не могут. Сейчас, как я понимаю, они хотят завязаться с турками – по сути, повторить то, что они делали в Нагорном Карабахе, в Ливии, в Сирии. Как-то вместе договориться, разделить. Но вопрос, насколько их туда пустят, там же Соединенные Штаты сохраняют позиции», - говорит Илья Куса.
Эксперт считает, что Соединенные Штаты являются сильнейшим внешним игроком.
«Они имеют непосредственное финансовое и политическое влияние и на Израиль, и на Палестину», - делает вывод аналитик.
Напомним, сам по себе телефонный разговор Путина с Эрдоганом ничего не доказывает, - Куса.
Как сообщала Politeka, Куса заявил о причинах палестино-израильского конфликта: это четкий внутриполитический интерес плюс элементы "черного лебедя".