У програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич прокоментував теперішню ситуацію зі ЗМІ в Білорусі.

Експерт розповідає, що вже з нового року білоруська влада серйозно взялася за ЗМІ та за очищення інформаційного простору. Він зазначає, що першими під роздачу попали ресурси, що можуть бути пов’язані з різними групами.

Інформаційний простір сьогодні в Білорусі, пояснює Тишкевич, поділений між лоялістами та опозицією – це державні телеканали та інтернет-ресурси. «Влада не вміє працювати в інтернеті», - підкреслює він і додає, що з цієї причини два простори не перетинаються.

Натомість, як каже аналітик, Лукашенко та його оточення взялися за регіональну пресу і буквально забрали в неї можливість видаватися. Тишкевич пояснює, що це була гарна можливість вийти на інші соціальні групи, але її втратили.

«Тому що після дуже довгих стусанів, тільки десь під кінець березня, ті, хто говорять від імені протесту, почали згадувати, що “ой, а є ж ще регіональні журналісти, виявляється. Їх теж переслідують”. Але вже, як то кажуть, було відіграно», - каже експерт.

Принагідно він повідомляє про профілактичні бесіди з певними популярними мережевими ресурсами. «Приходять хлопці з червоними корочками і кажуть: “Або ти сідаєш, або міняй редакційну політику“», - пояснює Тишкевич, як це було.

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