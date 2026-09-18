Подорожчання продуктів у Запоріжжі триває. За даними моніторингу index.minfin.com.ua, за останній місяць у супермаркетах помітно подорожчали яйця, олія та окремі види свинини, інформує Politeka.

Ціни на базові продукти у Запоріжжі знову пішли вгору, і найбільше це відчули ті, хто розраховується за звичайний продуктовий кошик. Подорожчання продуктів у Запоріжжі помітне навіть порівняно з початком осені, адже частину товарів магазини переписали в більший бік упродовж останнього місяця.

Свіжі цифри оприлюднив фінансовий портал index.minfin.com.ua, дані оновлені 17 вересня 2026 року. Вони охоплюють середні ціни в мережах Auchan, Novus, Megamarket та Metro, тож дозволяють порівняти, що саме і на скільки подорожчало.

Яйця додали найбільше

Найпомітніше здорожчали курячі яйця. Десяток яєць «Квочка» категорії С1 зараз коштує в середньому 70,95 грн, тоді як у серпні ціна трималася на рівні 57,12 грн. Яйця «Ясенсвіт» С1 по 10 штук подорожчали з 59,49 до 79,25 грн. Тобто за місяць десяток яєць додав у ціні близько 14–20 гривень.

Олія та бакалія

Олія соняшникова рафінована «Олейна» обсягом 850 мл коштує тепер у середньому 107,30 гривні проти 100,68 гривні в серпні. Олія «Щедрий Дар» такого самого об'єму навпаки трохи подешевшала: 99,83 гривні проти 100,07, але загальний рівень цін на олію лишився високим.

Борошно пшеничне «Хуторок» за кілограм подорожчало з 35,88 до 36,72 гривні. Цукор кристалічний подорожчав із 30,22 до 33,80 гривні за кілограм, тобто на 3,58 гривні за місяць.

Свинина: що підросло найбільше

Свинина грудинка тепер коштує в середньому 218,03 гривні за кілограм, тоді як у серпні було 205,75 гривні. Ошийок подорожчав найпомітніше: 349,92 гривні проти 314,38 у серпні. Лопатка, підчеревина та ребра теж зросли на кілька гривень за кілограм.

Загалом подорожчання продуктів у Запоріжжі найсильніше зачіпає м'ясну групу та яйця. Борошно додало в ціні лише кілька копійок, а от яйця, свинина й олія лишаються лідерами зростання цін у продуктовому кошику.

Де купити дешевше

Моніторинг показує помітний розрив цін між мережами. Олію «Олейна» найдешевше продають у Novus за 99,99 гривні, а найдорожче в Megamarket за 112,50 гривні. Яйця «Квочка» С1 в Auchan коштують 62,90 гривні, а в Novus уже 78,99 гривні. Цукор найдешевший у Novus (31,89) та Auchan (31,90), а найдорожчий у Megamarket (38,50). Тому перед походом у магазин варто порівняти цінники в різних мережах.

Що робити, щоб не переплатити

Аби не переплачувати, фахівці радять відстежувати акції та знижки у своїх супермаркетах, а продукти тривалого зберігання, такі як борошно, цукор та олія, за можливості купувати більшими упаковками під час вигідних пропозицій. З огляду на динаміку цін розумніше діяти завчасно, а не в пік зміни цінників.

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