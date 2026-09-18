За рік найбільше в Луцьку подорожчали однокімнатні квартири — медіанна ціна зросла на 26% і сягнула 63 тисячі доларів. Оренда теж дорожчає: за однокімнатне житло просять у середньому 18 тисяч гривень на місяць.

Ціни на житло у Луцьку знову зросли — за рік найбільше подорожчали однокімнатні квартири, їхня медіанна вартість підскочила одразу на 26% і сягнула 63 тисячі доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані сервісу моніторингу ринку нерухомості ЛУН.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Найвідчутніше за рік зросли ціни саме на невеликі квартири. Двокімнатне та трикімнатне житло дорожчало значно повільніше.

Медіанні ціни на житло у Луцьку такі:

1-кімнатна квартира — 63 тисячі доларів (+26% за рік);

2-кімнатна — 69 500 доларів (+7%);

3-кімнатна — 75 тисяч доларів (+2%).

Які ціни на новобудови

На первинному ринку стартова вартість квадратного метра вже наближається до тисячі доларів — середня ціна становить 960 доларів. Вона залежить від класу житла.

Медіанні ціни за квадратний метр:

комфорт — 940 доларів за кв. м;

преміум — 960 доларів;

бізнес — 980 доларів.

Житла економ-класу наразі немає у продажу в Луцьку. Найдорожчими залишаються квартири бізнес-класу, хоча різниця між сегментами поки незначна. У продажу 53 секції житлових комплексів, шість забудовників пропонують розтермінування, чотири — іпотеку «єОселя».

Скільки коштує оренда

Разом із продажем дорожчає й оренда квартир. Станом на кінець серпня середня ціна за однокімнатну квартиру становила 18 тисяч гривень на місяць. Даних про дво- і трикімнатні квартири для повноцінного аналізу поки замало.

За підрахунками ЛУН, у середньому жителі Луцька витрачають 63% зарплати на оренду однокімнатної квартири. Щоб купити таке житло, доведеться відкладати усю зарплату протягом 8,9 року.

Високий попит на житло в західних областях України й надалі підтримує зростання цін як на купівлю, так і на оренду.

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