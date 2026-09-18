Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» розпочав попередню реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу для ВПО в Запорізькій області — по 12 300 гривень на кожну особу.

Нова грошова допомога для ВПО в Запорізькій області оголошена благодійним фондом — йдеться про багатоцільову виплату в розмірі 12 300 гривень на одну людину, розраховану на евакуйованих із небезпечних територій.

Фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» запустив попередню реєстрацію на грошову допомогу для ВПО в Запорізькій області та на Харківщині. Сума фінансової підтримки — 12 300 гривень на члена родини, тобто сім'я з кількох осіб може отримати значно більшу загальну виплату.

Хто має право на виплату

Отримають гроші не всі переселенці, а лише внутрішньо переміщені особи, які евакуювались із визначених громад Запорізької та Харківської областей. Програму розробили для підтримки цивільних, які залишили домівки через високий рівень небезпеки.

Кому нададуть перевагу

Заявки оцінюватимуть за критеріями пріоритетності. Насамперед кошти спрямують тим, хто виїхав з небезпечних зон протягом останніх 30 днів, а також ВПО 2026 року з додатковою вразливістю: родинам із неповнолітніми дітьми, людям поважного віку, особам з інвалідністю, самотнім, які доглядають інших, та домогосподарствам, що повністю втратили дохід.

Кому можуть відмовити

Головна причина відмови — отримання аналогічної багатоцільової допомоги від «ССС» чи інших благодійних організацій протягом останніх трьох місяців. Це правило діє, щоб уникнути дублювання виплат і підтримати тих, хто ще не отримував коштів.

Як подати заявку

Для участі потрібно заповнити онлайн-форму попередньої реєстрації: вказати персональні дані, склад родини та підтвердити статус ВПО з визначених регіонів. Після цього протягом 2-3 тижнів із заявником зв'яжуться. Реєстрація не гарантує виплати.

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