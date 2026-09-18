Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області експерти наразі не прогнозують, однак частина товарів може подорожчати до кінця 2026 року через перебудову логістики після російських ударів по складах. Які продукти зростуть у ціні, а які навпаки подешевшають — у нашому матеріалі.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області наразі не прогнозують, однак проблеми з логістикою після російських ударів по складській інфраструктурі можуть вплинути на вартість товарів у магазинах та супермаркетах регіону.

Економічний експерт Олег Пендзин у коментарі виданню «Дніпро Оперативний» пояснив, що в Україні склалися передумови для здешевлення частини продуктів. За його словами, ціна на тонну зерна у фермера впала на 30% нижче собівартості, оскільки елеватори переповнені, а чорноморські порти заблоковані.

Водночас це здешевлення поки перекривають логістичні витрати: через пошкодження великих складських об'єктів торговельним мережам доводиться перебудовувати маршрути доставки, що здорожчує постачання.

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький раніше заявив, що додаткова логістика може додати до ціни продукції максимум 2,5% до кінця 2026 року.

Керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка очікує, що різні категорії товарів змінюватимуться неоднаково: м'ясо, молочна продукція та яйця поступово дорожчатимуть. Ціновий тиск у молочному сегменті може сягнути 5–10%, а яйця вже у вересні демонструють сезонне зростання.

Натомість частина овочів і фруктів дешевшає завдяки новому врожаю. За даними Держстату, у серпні продукти харчування в Україні подешевшали на 1,3%, овочі — на 18,3%, а фрукти — на 12%.

За прогнозами, які наводить ТСН, восени 2026 року яйця можуть подорожчати на 10–15%, м'ясо — приблизно на 10%, а хліб до кінця року — ще на 10%. Молочна продукція також може зрости в ціні через подорожчання кормів та енергоносіїв.

Різкого загального стрибка цін експерти наразі не прогнозують: єдиного сценарію для всіх продуктів немає — частина товарів дешевшає через надлишок пропозиції, інші дорожчають через сезонність і логістичні витрати.

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