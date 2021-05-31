Шеф-редактор аналітичного видання "Хвиля" Юрій Романенко в програмі Руслана Бізя є ва "Культ особистості" розповів про негласний корупційний договір еліти з державою в незалежній Україні – другій українській республіці.

Першими її представниками були партноменклатура і радянська еліта, а також авантюристи. Другий тип людей, які отримали доступ до фінансових потоків – це кримінал.

«Кримінал на початку 90-х піднімався з бійцівських клубів. Найщасливіші встановлювали контроль над ринками, обороти були мільйони доларів. Національно-орієнтована інтелігенція опинилася в ролі ширми, щоб легалізувати Заходу ідею державності», - розповідає Романенко.

Нові люди, опинившись у коридорах влади, були розгублені.

«Коли Кравчук став президентом, для них створили якийсь дорадчий орган при Президентові України. Їм на Банковій дали кабінети. Вони, як діти, натискали на кнопочки, намагалися зрозуміти, як працює цей державний механізм», - зазначає аналітик.

Незабаром ініціатива перейшла в інші руки.

«Їх дуже швидко переграли ті, хто розуміли логіку приватизації, встановлення контролю над більш ласими масивами, там, де з'явилися великі обороти кешу, який швидко конвертувався в контроль над тими чи іншими підприємствами. Саме через газові схеми легалізувалося перше покоління українських олігархів – українського великого капіталу, який почав концентрувати багатство», - вказує Романенко.

На наступних етапах це призвело до легалізації цього всього у відповідні норми і негласний тіньовий корупційний договір між державою, яку контролювала нова еліта, і населенням, яке якось виживало.

Нагадаємо, кадрова проблема в Радянському Союзі була така ж, як зараз в Китаї, - Вовнянко .