Зустріч президентів США і РФ пройшла, але якими будуть її наслідки? На цю тему міркує політичний експерт Олександр Мусієнко у програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай24» .

Гість програми зазначає, що президент США справжній дипломат, а відтак зацікавлений в деескалації. Мусієнко додає, що і Байден продемонстрував цю свою позицію, і світ в принципі може в цьому переконатися.

Він нагадує, що перед зустріччю Путіна з Байденом вже почалася деескалація. «Росія почала відведення військ від українських кордонів... Байден не ввів більш жорсткий пакет санкцій проти окремих громадян Російської Федерації. І Північний потік», - повідомляє експерт.

Після зустрічі, додає Мусієнко, також відбулися певні зміни. Зокрема, він посилається на інформацію, згідно з якою Путін ветував закон про контроль над ЗМІ. Експерт зазначає, що йдеться про демократію.

Мусієнко робить висновок, що на зустрічі президенти РФ і США налагодили контакт і діалог продовжується, а робочий стан у відносинах країн – буде. «Про певні моменти домовлятимуться. Що стосовно України, так, дійсно, обговорювали. Не можуть не обговорювати», - підкреслює гість програми.

Принагідно експерт торкається теми Китаю: щодо нього Велика сімка має певні розбіжності, а відтак це буде цікава історія. «Вся ось ця діяльність президента США в першу чергу спрямована на те, щоб провести ревізію американсько-європейських відносин», - зазначає Мусієнко. Також, додає він, їм потрібно зрозуміти місце Росії у цих відносинах і вирішити, як стримувати Китай далі.

Нагадуємо, Мусієнко розповів, яка ситуація зі вступом України в НАТО .