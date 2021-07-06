Україна неодмінно буде членом НАТО. Так сказав Капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Гарі Табах у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» , коментуючи, що Україна отримає від цього Альянсу.

На думку експерта, НАТО дасть Україні змогу відновити власну безпеку, адже зараз ситуація критична: постійна загроза і жодної розбудови країни. «НАТО дає стабільність в цьому відношенні», - підкреслює він. Як пояснює Табах, безпека гарантує стабільність, а це – інвестиції, вкладення та розвиток держави. Саме тому, вважає він, президент Зеленський так і домагається того, щоб Україна стала членом Альянсу.

Також екскапітан зазначає, що для держави це вигідно і з позиції військового конфлікту, і стратегії, і політичної ситуації. «Є країни, які співпрацюють з НАТО, які є союзниками НАТО, але в НАТО ніколи не були і напевно вже ніколи не будуть: Японія, Південна Корея та Ізраїль», - додає він. Отже, пояснює експерт, не одна країна світу не може домогтися вступу в Альянс через територіальні проблеми, але це не стосується статусу союзника. Водночас, як він каже, ті ж Японія, Південна Корея та Ізраїль – розвинені держави із сильним військом.

Табах припускає, що Україна може обрати цей же шлях, стати союзником НАТО, і так само розвинутися «Я думаю, що це в якийсь момент відбудеться, але це не станеться так швидко», - міркує він. Принагідно екскапітан зазначає, що із власних джерел має інформацію про вказівку Трампа Пентагону зайнятися планом вступу в Альянс для Грузії та України.

Як повідомляла Politeka, Табах заявив, що Україні у війні з Росією треба розраховувати тільки на себе .