У вівторок, 5 жовтня, народні депутати проголосували за відсторонення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Спікер не зможе вести засідання Ради протягом 2 днів. "За" проголосували 240 нардепів, "проти" – 95, "утрималися" – 14.

Відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань відбулося через порушення ним регламенту під час погоджувальної ради 4 жовтня. Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Більш того, за його словами, "СН" ініціювала відставку Разумкова. Голосування може відбутися на цьому пленарному тижні (з 5 по 8 жовтня). Пізніше, було вирішено розглянути відкликання Разумкова 7 жовтня (підтримали 246 нардепів).

Віце-спікер Ради Олена Кондратюк, у свою чергу, зазначила, що за регламентом відсторонення голови може відбутися у разі грубих або систематичних порушень регламенту на пленарному засіданні, а не на погоджувальній ради.

Уточнимо, Разумков є спікром ВР з 29 серпня 2019 року. Також він був лідером партії "Слуга народу" з 27 травня по 10 листопада 2019 року.

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