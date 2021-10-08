У Верховній Раді Україні обрали нового спікера - за кандидатуру нового голови проголосувала більшість народних депутатів.

Так, новим головою Верховної Ради став Руслан Стефанчук - за нього проголосував 261 народний депутат.

Про це стало відомо під час чергового засідання парламенту.

Своїм пріоритетом Стефанчук назвав дотримання Конституції, зокрема прав народних депутатів на свою роботу.

Популярні новини зараз

72-річна Пугачова засвітилася на публіці з Орбакайте, здивувавши зовнішністю: "Ну, шикарні ж дівчата"

Екс-коханий Тіни Кароль нарешті оголосив про весілля, як виглядає наречена: "Сюрприз!"

Пономарьов розповів про несподіване поповнення: «Влип очкарик»

Еллерт несподівано "пригрозив" Мішиній, з якою розлучився, через фото в міні-топі: "Скоро..."

Горе в родині Гросу потрясло сина Чапкіса, Соломію Вітвицьку та інших зірок: "Царство Небесне, сил тобі дорога..."
Показати ще

"Найкращим механізмом є спілкування. Тому що парламент є місцем для дискусії, спілкування і компромісу", - заявив Стефанчук.

До слова, напередодні нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова потрапила в скандал, коли вирішила прокоментувати трагедію з Антоном Поляковим.

Лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця виступив за трибуною Верховної Ради, де повідомив, що Третьякова написала в чаті нардепів про те, що "смерть Антона Полякова" це мінус 1 ворог" і "це добре".

Третьякова потім взяла слово і підтвердила цю інформацію. Народні депутати, що знаходяться в залі кричали їй «Ганьба».

Після цього заступник голови Ради Руслан Стефанчук вимкнув Третьяковій мікрофон. Тоді одіозна нардепка втекла з Ради, відмовившись давати коментарі.

Нагадаємо, у поліції розкрили обставини загибелі нардепа Полякова: "викликали " швидку", але врятувати не вдалося"

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з депутатом прямо в Раді: злетілися медики, перші дані

Також Politeka писала, що раптово не стало українського політика, перші подробиці трагедії