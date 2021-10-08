У Верховній Раді Україні обрали нового спікера - за кандидатуру нового голови проголосувала більшість народних депутатів.
Так, новим головою Верховної Ради став Руслан Стефанчук - за нього проголосував 261 народний депутат.
Про це стало відомо під час чергового засідання парламенту.
Своїм пріоритетом Стефанчук назвав дотримання Конституції, зокрема прав народних депутатів на свою роботу.
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"Найкращим механізмом є спілкування. Тому що парламент є місцем для дискусії, спілкування і компромісу", - заявив Стефанчук.
До слова, напередодні нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова потрапила в скандал, коли вирішила прокоментувати трагедію з Антоном Поляковим.
Лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця виступив за трибуною Верховної Ради, де повідомив, що Третьякова написала в чаті нардепів про те, що "смерть Антона Полякова" це мінус 1 ворог" і "це добре".
Третьякова потім взяла слово і підтвердила цю інформацію. Народні депутати, що знаходяться в залі кричали їй «Ганьба».
Після цього заступник голови Ради Руслан Стефанчук вимкнув Третьяковій мікрофон. Тоді одіозна нардепка втекла з Ради, відмовившись давати коментарі.
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