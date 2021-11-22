Кандидат політичних наук Володимир Нагірний розповів, чому європейські країни зацікавлені у допомозі Україні в боротьбі з РФ та навіть зголосилися доправляти своїх військових для допомоги та підтримки.

Про це він розповів у новому випуску програми «Акценти» з ведучою Тетяною Резвін.

«Великобританія впродовж останніх років демонструє дійсно високий рівень зацікавленості в українській політиці. Відповідно прагне бути більш активною саме в Україні, зокрема та в регіоні Східної Європи. Це частина загального курсу Великобританії. Що стосується військових та можливої присутності військових інших країн в Україні у такий момент напруги та розширення агресії РФ, мені здається, що тут працює ще один фактор, який свого часу використовували США та інші країни НАТО», - сказав він.

Нагірний розповів, що таке відбувалося на фоні потенційних загроз для країн Балтії, коли у 2014 році розпочалась агресія РФ в Україні. Тоді у країнах Балтії з'явився контингент, підтвердив він, військових США та інших країн НАТО. Вони не відігравали важливої ролі у обороні та не брали участі у діях, спрямованих на захист, повідомив він, це був символічний крок та сигнал Путіну, щоб він мав на увазі, що, нападаючи на ці країни, є ризик, що будуть зачеплені безпосередньо інтереси США та інших країн НАТО.

«Можливо в даному випадку щодо України саме цей мотив є помітним. Швеція виразила свою готовність підтримати Україну своїми військовими, як і Британія. Вона досить активна у двосторонньому діалозі. Тому саме такий крок в даній ситуації свідчить про те, що Швеція має намір комплексно розвивати свої стосунки з Україною. І свідчить також про те, що Швеція бачить у цьому перспективу», - резюмував він.

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