Так званий глава тимчасово окупованих РФ територій
ОРДЛО Денис Пушили записав відеозвернення, в якому розповів про евакуацію місцевих жителів на територію Росії. Про це пише Politeka.net.
За його словами, українська армія нібито зараз знаходиться в бойовій готовності, і планує повернути окуповану територію, а президент Зеленський хоче найближчим часом дати наказ про наступ.
Пушилін зазначив, що незаконні збройні формування ОРДЛО перебувають у постійній боєготовності. Так званий місцевий "головнокомандувач" повідомив про початок евакуації з 18 лютого, вже організовано масовий централізований виїзд населення в РФ.
В першу чергу, вивозити планується жінок, дітей і літніх людей. Тимчасове проживання погоджено з керівництвом РФ і організовано в Ростовській області.
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Однак міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter спростував всі заяви Пушиліна. За словами глави МЗС, Україна не готує наступу і диверсії, а хоче і далі врегулювати питання за допомогою дипломатії.
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