Рада Безпеки Російської Федерації під час засідання підтримала рішення про визнання незалежності непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей.

Як пише Politeka.net, про це стало відомо з відео-трансляції засідання.

У понеділок, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін скликав Радбез для обговорення ситуації на Донбасі. Це сталося після того, як ватажки бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник публічно звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність непідконтрольних Україні територій. Крім цього, терористи попросили про допомогу в оборонній сфері, попросивши укласти відповідний договір про співпрацю.

Зазначимо, що під час засідання всі члени Радбезу виступили за визнання незалежності «фейкових» республік.

Додамо, що журналісти помітили невідповідність часу трансляції засідання Радбезу і часу на годинниках російських чиновників. Наприклад, на годиннику Міністра оборони РФ Сергія Шойгу годинник показував час 12:47. У мережі припустили, що це був запис, і все йде за чітко спланованим сценарієм.

Під час свого виступу директор СЗР Сергій Наришкін обмовився і заявив, що підтримує пропозицію про входження так званих «ДНР» і «ЛНР» до складу Росії. Путін перервав чиновника, нагадавши йому, що мова йде про визнання їх незалежності.

Пізніше Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він заявив, що найближчим часом має намір підписати указ про визнання незалежності ОРДЛО. Лідери європейських країн, у свою чергу, висловили розчарування таким розвитком ситуації.

Нагадаємо, що Зеленський висунув умови країнам, які підписали Будапештський меморандум.

Як повідомляла Politeka, Росія поплатилася за загострення ситуації на Донбасі, рубль і акції обвалилися.

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