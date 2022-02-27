Україна готова до переговорів, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови, в тому числі і щодо місця проведення.

Представники України не будуть присутні на переговорах з РФ в білоруському Гомелі. Такий формат дійсно обговорювався, але в останній момент росіяни висунули вимогу, що українська армія повинна спочатку скласти зброю.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров у Facebook.

На пропозицію скласти зброю наша сторона відповіла жорстку відмову.

"На це негайно отримали пропозицію відправитися за "російським військовим кораблем". Тому їх сьогоднішні заяви і рішення, незважаючи ні на що, демонстративно їхати в Гомель-лише інформаційний тиск і спроба перекласти відповідальність за зрив на Україну. Ми готові зустрічатися в будь-якому нейтральному місці: Баку, Стамбулі, Варшаві, Відні... продовжите самі. Ми і далі запрошуємо Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і вберегти життя своїх військових.",- каже спікер глави держави.

Він підкреслив, що Україна готова до переговорів, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови, в тому числі і щодо місця проведення. Позиція України залишається незмінною, представники готові зустрітися на нейтральній території, але не в країні, яка випускає по нас ракети.

"Ми не можемо їхати в Білорусь, з території якої в наші міста направляються літаки і ракети. Також в питаннях безпеки нашої делегації ми змушені були б покладатися на гарантії приймаючої переговори сторони. Враховуючи попередні події, такі гарантії коштують дуже мало"— зауважив Никифоров.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про перемоги України на дипломатичному фронті.

Як повідомляла Politeka, в Офісі президента прокоментували відмову від переговорів з росіянами.

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