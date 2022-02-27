Володимир Зеленський розповів про підсумки переговорів в Олександром Лукашенком сьогодні, 27-го лютого, які вони провели після попередньої домовленості.

Президент України Володимир Зеленський поговорив з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, а також розповів на сторінці в соціальній мережі Фейсбук про перші підсумки переговорів.

"Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки і вертольоти летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусії. І він мене запевняв у цьому.

Очевидно, що наші військові воюють не за гроші. А за сьогодні, за завтра і дуже жорстко відповідають за те, що було вчора. Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць і так буде до тих пір, поки не закінчиться війна» - висловився Зеленський.

Він додав, що Лукашенко сам запропонував організувати зустріч з російською делегацією на кордоні Білорусі та України. Коментуючи переговори з Лукашенком, Зеленський додав: він не дуже вірить в результат цієї зустрічі.

"Але нехай все-таки спробують, щоб потім у жодного громадянина України не було сумнівів, що я, як президент, не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але шанс" - сказав Зеленський.

Також повідомляється, що Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів і повернення української делегації всі літаки, вертольоти і ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Розмова відбулася після того, як 27 лютого Лукашенко підтвердив, що ракети по Україні були запущені з території його країни і пригрозив вторгненням в Україну білоруської армії.

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