Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко вступил в батальон территориальной обороны Белгород-Днестровского.

Об этом сообщил мэр города Виталий Граждан в воскресенье, 27 февраля.

«Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в терробороне Василий Ломаченко. Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо», — написал Граждан на своей странице в Facebook.

«Боже, горжусь такими соотечественниками!!!! Вот герои нашего времени!!! Слезы радости и гордости за таких людей», - пишут в комментариях.

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