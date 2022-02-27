Об этом сообщил мэр города Виталий Граждан в воскресенье, 27 февраля.
«Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в терробороне Василий Ломаченко. Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо», — написал Граждан на своей странице в Facebook.
«Боже, горжусь такими соотечественниками!!!! Вот герои нашего времени!!! Слезы радости и гордости за таких людей», - пишут в комментариях.
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