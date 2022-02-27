Также известно, что штурмовики Су-25 атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.

Как пишет Politeka.net, в Генеральном штабе ВСУ отчитались о событиях уходящего дня, 27-го февраля. Сегодня выдались трудные сутки для Сил обороны Украины, об этом говорится в сводке новостей на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке.

Оккупанты продолжают обстрелы практически по всем направлениям. Воздушные Силы противостоят агрессору и в небе, и на земле.

«Героически держит оборону авиационный гарнизон в Василькове, выдерживая массированные обстрелы и атаки врага. Воины Воздушных Сил мужественно дают отпор агрессору и в других городах и военных гарнизонах. За сутки бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов» - говорится в сообщении.

Также известно, что штурмовики Су-25 атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожье.

Подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10. Экипаж беспилотного авиационного комплекса «Bayraktar TB2» нанес удар по колонне ЗРК «Бук-М1» корректируемой авиационной бомбой.

Мы писали ранее, Турция, которая контролирует проход кораблей из Средиземного в Черное море, решила закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Это уже сейчас переросло в войну... Это не военная операция, это официально военное положение. В этом случае, конечно, кто бы это ни был, Россия или Украина, мы будем выполнять положения конвенции", - заявил глава МИД.

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