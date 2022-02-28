У районі україно-білоруського кордону пройшли переговори української делегації з представниками Росії.
Як пише Politeka.net, радник голови офісу президента Михайло Подоляк у себе в Твіттер розповів про результати переговорів. Метою першого раунду було припинення вогню на території України. За словами Подоляка, переговори були нелегкими.
"Переговори важкі. Правда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще дуже необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси", - зазначив він.
Додамо, що сторони обговорили низку пріоритетних тем, за якими намітилися рішення. Після консультацій у столицях сторони можуть зустрітися на другий раунд переговорів.
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