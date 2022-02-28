Став відомий підсумок засідання Ради ЄС з енергетичних питань - Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж прийняли рішення щодо приєднання України до енергосистеми ЄС.

Єврокомісія й об'єднання європейських електромереж погодилися почати процес екстреного приєднання України до єдиної енергомережі ЄС ENTSO-E. про це повідомила єврокомісар з енергетичних питань кадрі Сімсон, пише НЕК "Укренерго" у Фейсбук.

На прес-конференції в Брюсселі очікують, що процес підключення займе кілька тижнів. За словами представниці Єврокомісії, спільний пріоритет з українською стороною - це синхронізація української енергосистеми з європейською замість російської.

Кадрі Сімсон зазначила, що вторгнення РФ в Україну почалося, коли остання стала тестувати енергосистему в ізольованому режимі. Це стало першим кроком до підготовки до майбутньої синхронізації з ЄС.

Представниця Єврокомісії підкреслила, що технічна готовність України до об'єднання мереж висока, і європейські оператори дали згоду на приєднання України на виняткових умовах.

Інтеграція в європейську енергомережу вже зараз не тільки допоможе Україні під час війни, а й стане оптимальним рішенням для майбутнього.

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