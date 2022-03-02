Як передає Politeka.net, на сьомий день вторгнення в Україну російський ринок залишають глобальні компанії, а також проходить тотальне вигнання російських компаній з європейського ринку. Про це на сторінці в Твіттер сьогодні, другого березня, повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

Зокрема, мова йде про обмеження Ощадбанку Росії.

"Сьомий день війни позначив головний тренд. Тотальне вигнання російських компаній з європейського ринку. Сьогодні-Сбербанк Росії. Це початок. З іншого боку, російський ринок залишають глобальні компанії-Boeing, American Express, exxonmobil, Ford... Чиста ізоляція", - написав Подоляк вранці другого березня.

Також ми писали, Національний банк дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення протягом дії воєнного часу і 30 днів після цього, якщо несплата пов'язана з російською агресією.

Водночас звертаємо увагу на те, що:

Про кредитні канікули потрібно домовитися безпосередньо з банком. Однак, якщо позичальники мають достатній запас ресурсів, щоб продовжувати діяльність і обслуговувати позики, слід надалі платити.

Нагадавши, прості українці вирішили зупинити ворожу техніку голими руками, чути постріли.

Як повідомляла Politeka, Європарламент аплодував Зеленському стоячи, відео потужної промови.

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