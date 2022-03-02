Как передает Politeka.net, на седьмой день вторжения в Украину российский рынок покидают глобальные компании, а также проходит тотальное изгнание российских компаний с европейского рынка. Об этом на странице в Твиттер сегодня, второго марта, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В частности, речь идет об ограничениях Сбербанка России.

"Седьмой день войны обозначил главный тренд. Тотальное изгнание российских компаний с европейского рынка. Сегодня – Сбербанк России. Это начало. С другой стороны, российский рынок покидают глобальные компании – Boeing, American Express, exxonmobil, Ford... Чистая изоляция", - написал Подоляк утром второго марта.

Также мы писали, Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого, если неуплата связана с российской агрессией.

В то же время обращаем внимание на то, что:

О кредитных каникулах нужно договориться непосредственно с банком. Однако, если заемщики имеют достаточный запас ресурсов, чтобы продолжать деятельность и обслуживать займы, следует в дальнейшем платить.

Напомним, простые украинцы решили остановить вражескую технику голыми руками, слышны выстрелы.

Как сообщала Politeka, Европарламент аплодировал Зеленскому стоя, видео мощной речи.

Также Politeka писала, что по центру Харькова нанесли удар крылатыми ракетами, идет разбор завалов.