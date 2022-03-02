Про це передає нардеп Дмитро Разумков у своєму Телеграм-каналі, пише Politeka.net. У повідомленні йдеться, що Генасамблея ООН своєю резолюцією засудила вторгнення РФ в Україну, вимагаючи від країни-агресора негайно вивести війська з нашої держави.

"За" проголосувала 141 країна. "Проти" - Росія, Білорусь, Еритрея, Сирія, Північна Корея.

"Це яскравий показник того, що весь цивілізований світ і більшість країн підтримали Україну.

Те, що останній тиждень робить Росія – це загарбницька війна, спроба повністю знищити Україну. РФ вже опинилася в міжнародній ізоляції і це тільки початок.

Далі - буде!",- йдеться в повідомленні.

Зазначимо, таким чином 141 країна вимагає від РФ вивести війська з України за межі її міжнародно визнаних кордонів, тобто, включаючи Крим і ОРДЛО. Також в ООН вимагають припинити бойові дії і вогонь прямо зараз, і перейти до дипломатії.

"Вдячний усім і кожній державі, що проголосували «за». Ви вибрали правильну сторону історії. Нищівні для агресора результати голосування переконливо свідчать: глобальна антипутінська коаліція сформована і діє. Світ - з нами. Правда - за нами. Перемога буде наша!", - написав Зеленський в Твіттер.

Нагадаємо, що Генасамблея провела екстрене засідання щодо ситуації в Україні

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