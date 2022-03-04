Фоткати наші позиції заняття дурне і стремне - додає також Юрій Бірюков.

Як пише Politeka.net, сьогодні, у п'ятницю четвертого березня 206 батальйон територіальної оборони Києва затримав народного депутата Нестора Шуфрича. Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Погребинський у Facebook і представив фото затриманого нардепа.

"Брати по зброї кращі!!! Він вирішив пофотографувати один з постів нашого батальйону", - написав Погребинський.

"Хто затримав Шуфрича-той 206й батальйон. Фоткати наші позиції заняття дурне і стремне " - додає також Юрій Бірюков. Нагадаємо, Бірюков-український громадський діяч, радник екс-президента України Петра Порошенка, помічник Міністра оборони України Степана Полторака.

Тим часом, Патріоти України вийшли на мітинг протесту, і здивували російських окупантів. Те, як справжні громадяни своєї країни, і це зовсім не Російська Федерація, приголомшили загарбників рідного селища, можна побачити в Telegram-каналі " 24 канал ".

Просто захоплення їх силою духу викликає те, як жителі Новопскова, що в Луганській області, мужньо стоять перед щільним рядом військових з країни-агресора, не випускаючи з рук Прапора України, і хором співають наш гімн.

Нагадавши, опубліковано перший список полонених РФ

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