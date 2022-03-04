Фоткать наши позиции занятие глупое и стремное - добавляет также Юрий Бирюков.

Как пишет Politeka.net, сегодня, в пятницу четвертого марта 206 батальон территориальной обороны Киева задержал народного депутата Нестора Шуфрича. Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Александр Погребинский в Facebook и представил фото задержанного нардепа.

«Братья по Оружию лучшие!!! Он решил пофотографировать один из постов нашего батальона», — написал Погребинский.

«Кто задержал Шуфрича - тот 206й батальон. Фоткать наши позиции занятие глупое и стремное» - добавляет также Юрий Бирюков. Напомним, Бирюков — украинский общественный деятель, советник экс-президента Украины Петра Порошенко, помощник министра обороны Украины Степана Полторака.

Тем временем, патриоты Украины вышли на митинг протеста, и удивили российских оккупантов. То, как настоящие граждане своей страны, и это вовсе не Российская Федерация, ошеломили захватчиков родного поселка, можно увидеть в Telegram-канале " 24 канал ".

Просто восхищение их силой духа вызывает то, как жители Новопскова, что в Луганской области, мужественно стоят перед плотным рядом военных из страны-агрессора, не выпуская из рук флага Украины, и хором поют наш гимн.

Напомним, опубликован первый список пленных РФ

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