Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон записав відеозвернення до українців у всьому світі, перейшовши на українську мову, передає Politeka.net.
«Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах», - сказав політик, а потім продовжив англійською.
Основні тези звернення Бориса Джонсона:
- Мені важно уявити, що ви переживаєте зараз. Все, що ви любите, розбите.
- Всі у Великий Британії підтримують Україну.
- Ми робимо все можливе для підтримки і тиску на Путіна.
- Разом з США та ЄС ми запровадили найбільші санкції против Росії.
- Ми продовжимо збільшувати санкції, доки Росія не зупинить агресію.
- Майже кожного дня розмовляю з Зеленським, дивуюся його спокою та героїзму українського народу.
"Слава Україні!", – закінчив звернення Джонсон.
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