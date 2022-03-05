Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон записав відеозвернення до українців у всьому світі, перейшовши на українську мову, передає Politeka.net.

«Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах», - сказав політик, а потім продовжив англійською.

Основні тези звернення Бориса Джонсона:

Мені важно уявити, що ви переживаєте зараз. Все, що ви любите, розбите.

Всі у Великий Британії підтримують Україну.

Ми робимо все можливе для підтримки і тиску на Путіна.

Разом з США та ЄС ми запровадили найбільші санкції против Росії.

Ми продовжимо збільшувати санкції, доки Росія не зупинить агресію.

Майже кожного дня розмовляю з Зеленським, дивуюся його спокою та героїзму українського народу.

"Слава Україні!", – закінчив звернення Джонсон.

Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. pic.twitter.com/Wk68dfmM8K — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

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