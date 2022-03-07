Вже протягом усіх днів війни наша країна всіляко намагається домогтися закриття неба, але нас не чують.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк дорікнув західних партнерів України в пасивній позиції щодо протидії російській агресії. Зокрема, вже протягом усіх днів війни наша країна всіляко намагається домогтися закриття неба, але нас не чують.

За словами Подоляка, російські окупанти в буквальному сенсі зносять з лиця землі українські міста та нас, а їм плювати. Також він підкреслив, що незважаючи на цинічні бомбардування міст, українці продовжують боротися з російськими окупантами.

"Судячи з усього, нашим друзям приємно сидіти в затишних кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка або Будапешта. Не поспішаючи пити чорну каву з круасаном і довго дивитися на фотографії українських міст, які в прямому ефірі зносять з лиця землі. А міста наші, вмираючи, все ж борються", - заявив Подоляк.

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