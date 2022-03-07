Радник голови офісу президента Михайло Подоляк дорікнув західних партнерів України в пасивній позиції щодо протидії російській агресії. Зокрема, вже протягом усіх днів війни наша країна всіляко намагається домогтися закриття неба, але нас не чують.
За словами Подоляка, російські окупанти в буквальному сенсі зносять з лиця землі українські міста та нас, а їм плювати. Також він підкреслив, що незважаючи на цинічні бомбардування міст, українці продовжують боротися з російськими окупантами.
"Судячи з усього, нашим друзям приємно сидіти в затишних кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка або Будапешта. Не поспішаючи пити чорну каву з круасаном і довго дивитися на фотографії українських міст, які в прямому ефірі зносять з лиця землі. А міста наші, вмираючи, все ж борються", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, у Зеленського жорстко звернулися до країн Заходу.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Український актор і боєць тероборони поліг під Києвом, з'явилися подробиці: "Відомий за ролями у фільмах..."
Зеленський терміново звернувся до всього світу, кадри: "8 ракет проти нашого міста..."
"День розплати настав": українські силовики поквиталися з військовими, які перейшли на бік РФ в 2014 році
Хакери відключили Росію від своїх супутників: контролю більше немає
Як повідомляла Politeka, ЗСУ відзвітували про важку добу для України.
Також Politeka писала, що в РНБО повідомили хороші новини про успіхи ЗСУ.