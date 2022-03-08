Як пише Politeka.net, радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі опублікував інформацію про те, що серед особового складу окупантів у Повітряно-космічних силах Російської Федерації назрівають бунти. За словами Геращенко, більшість пілотів з РФ відмовляються здійснювати бойові вильоти і бомбити українські мирні міста! Також це пов'язано з великою кількістю втрат (літаків і вертольотів).

"Керівництвом армії РФ було прийнято рішення залучати курсантів льотних військових закладів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України. Судячи з радіоперехоплень у курсантів відзначаються слабкі здібності з управління літальними апаратами, складнощі з орієнтацією на місцевості і помилки в експлуатації авіаційного обладнання", - пише Антон Геращенко.

Він також звернувся до громадян країни-агресора: "Жителі Росії, невже ви досі можете це терпіти? Ваших синів кидають на забій, а ви спокійно сидите вдома і вірите пропаганді! Знімайте рожеві окуляри і виходьте на вулиці! Покажіть Путіну що ваші діти не гарматне м'ясо!".

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