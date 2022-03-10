Про це керівник видання Bellingcat заявив у новому інтерв'ю. Він визнав, що зараз складно називати конкретні дати завершення війни, розв'язаної Росією в Україні. На думку журналіста, припинення бойових дій буде не різким.
"Це буде період, в якому буде незрозуміло, закінчилася війна чи ні. Але кровопролиття не буде більше, і це найголовніше", - уточнив Грозєв.
Він звернув увагу, що Росія вже почала здавати позиції, а тому в найближчі 7-10 днів вона може спробувати заморозити конфлікт.
"Позиції Росії послаблюються, вони це розуміють, і їм буде вигідніше навіть не називати війну закінченою, тому що вони повинні зізнатися, що вона втрачена, але зупинити її на якомусь замороженому етапі",-вважає журналіст.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Столтенберг пригрозив Росії "5-ю статтею": НАТО не буде миритися
Три ключові пункти: голова МЗС України Кулеба розкрив, чого чекати від переговорів з Лавровим
"А розповідали, що їх куля не бере": під Харковом ЗСУ розгромили кадирівців, фото
"Не всі бояться і не всім байдуже": росіянин спалив військкомат і зробив сміливу заяву, відео
Варто зазначити, що РНБО України раніше вже вказувала на те, що Росія вже задіяла щонайменше 95% своїх сил в Україні. При цьому російські війська продовжують нести значні втрати в усіх напрямках.
Нагадаємо, Росія посилає в Україну приватні охоронні фірми.
Як повідомляла Politeka, українці довели російських загарбників до відчаю.
Також Politeka писала, що названо "пекельні" цифри втрат ворога в Україні.