Про це керівник видання Bellingcat заявив у новому інтерв'ю. Він визнав, що зараз складно називати конкретні дати завершення війни, розв'язаної Росією в Україні. На думку журналіста, припинення бойових дій буде не різким.

"Це буде період, в якому буде незрозуміло, закінчилася війна чи ні. Але кровопролиття не буде більше, і це найголовніше", - уточнив Грозєв.

Він звернув увагу, що Росія вже почала здавати позиції, а тому в найближчі 7-10 днів вона може спробувати заморозити конфлікт.

"Позиції Росії послаблюються, вони це розуміють, і їм буде вигідніше навіть не називати війну закінченою, тому що вони повинні зізнатися, що вона втрачена, але зупинити її на якомусь замороженому етапі",-вважає журналіст.

Варто зазначити, що РНБО України раніше вже вказувала на те, що Росія вже задіяла щонайменше 95% своїх сил в Україні. При цьому російські війська продовжують нести значні втрати в усіх напрямках.

Нагадаємо, Росія посилає в Україну приватні охоронні фірми.

Як повідомляла Politeka, українці довели російських загарбників до відчаю.

Також Politeka писала, що названо "пекельні" цифри втрат ворога в Україні.