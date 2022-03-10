Об этом руководитель издания Bellingcat заявил в новом интервью. Он признал, что сейчас сложно называть конкретные даты завершения войны, развязанной Россией в Украине. По мнению журналиста, прекращение боевых действий будет не резким.

«Это будет период, в котором будет непонятно, закончилась ли война или нет. Но кровопролития не будет больше, и это самое главное», - уточнил Грозев.

Он обратил внимание, что Россия уже начала сдавать позиции, а потому в ближайшие 7-10 дней она может попытаться заморозить конфликт.

«Позиции России ослабляются, они это понимают, и им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна, но остановить ее на каком-нибудь замороженном этапе», - считает журналист.

Стоит отметить, что СНБО Украины ранее уже указывал на то, что Россия уже задействовала по меньшей мере 95% своих сил в Украине. При этом российские войска продолжают нести значительные потери по всем направлениям.

Напомним, Россия посылает в Украину частные охранные фирмы.

Как сообщала Politeka, украинцы довели российских захватчиков до отчаяния.

Также Politeka писала, что названы "адские" цифры потерь врага в Украине.