У переговірників зараз близько 10 різних пропозицій, які стосуються припинення вогню і виведення російських окупаційних військ.

Четвертий раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться після того, як сторони опрацюють юридичні нюанси, які обговорювалися на минулих зустрічах.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю російському "Комерсанту".

За його словами, у переговорників зараз близько 10 різних пропозицій, які стосуються припинення вогню та виведення окупаційних військ із українських територій.

"Зараз це все знаходиться в умовних робочих групах, у юридичних форматах обговорюється, як можуть виглядати підсумкові документи, адже треба буде їх потім парафувати, підписувати і так далі. Як тільки будуть напрацьовано взаємні зустрічні вже юридичні формати, буде призначено зустріч - четвертий раунд переговорів. Це може бути завтра, післязавтра", - продовжив радник голови ОП і додав, що проводити наступні раунди переговорів для діалогу немає сенсу.

При цьому Подоляк заявив, що переговорники домовилися не розкривати ЗМІ зміст переговорів у Білорусі до затвердження ключових позицій.

Як зазначив радник голови ОП, договір між Росією та Україною має бути "багатокомпонентним" - у документі необхідно прописувати припинення війни як такої, виведення військ РФ та мирні угоди. Крім того, Київ розраховує на включення четвертого пункту, який передбачає виплату компенсації за зруйновану інфраструктуру.

"У нас же, на жаль, незважаючи на всі заяви про те, що удари завдаються тільки по військовій інфраструктурі, удари завдавалися дуже часто і останнім часом особливо інтенсивно, по цивільній інфраструктурі. Вона суттєво зруйнована, особливо у прикордонних областях, у частині центральних областей. Відповідно, мають бути чітко прописані компенсаторні механізми: за рахунок чого і за рахунок якого бюджету все це відновлюватиметься. Це, вибачте, суми у мільярдах доларів, якщо беремо попередню оцінку", - заявив радник голови ОП.

Також на думку Подоляка, сторони підходять до компромісу і "російська сторона набагато адекватніше вже дивиться" на ситуацію.

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