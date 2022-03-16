Відповідну резолюцію в США прийняли у вівторок, 15 березня, повідомляє Reuters. Документ представив республіканець Ліндсі Грем. Незважаючи на те, що в США партії демократів і республіканців постійно протистоять один одному, на цьому голосуванні вони були єдині в думках.

"Путін не може уникнути відповідальності за звірства, вчинені проти українського народу", - заявив представник Демократичної партії Чак Шумер.

Варто відзначити, що президент США Джо Байден неодноразово висловлював свою підтримку Україні. У свою чергу, республіканці з Палати Представників і Сенату закликали свого президента продемонструвати цю підтримку у вигляді військової допомоги для захисту від російських окупантів. Вони закликали Байдена передати Україні системи протиповітряної оборони Радянського і російського виробництва.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський раніше закликав США допомогти Україні отримати системи ППО С - 300 і винищувачі МіГ-29.

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