Як пише Politeka.net, радник голови офісу президента Олексій Арестович на своєму щоденному брифінгу розповів про серйозні досягнення Збройних сил України.
Так, за словами спікера, за останню добу плани і дії ворога істотно не змінилися. А ось українські захисники виконали дуже важливе досягнення.
"Наші війська знищили командний пункт однієї з армій рф. Це величезне військове досягнення. Це можливо означає загибель декількох генералів і, відповідно, паузу і дезорієнтацію ведення противниками бойових дій. А також, протягом доби, традиційно показали себе з найкращого боку наші протиповітряні сили. Загалом знищено десять повітряних цілей. Щонайменше, п'ять літаків, два вертольоти, один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, і кілька крилатих ракет", - розповів Олексій Арестович.
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