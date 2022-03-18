Як повідомляє Politeka.net, відповідними кадрами він поділився у своєму Телеграм-каналі.

Після того як Росія розв'язала повномасштабну війну в Україні на неї обрушився цілий потік жорстких економічних санкцій з боку західних країн. Результати цих обмежень вже починають відчувати на собі прості росіяни. При цьому паніка людей вже призвела до того, що вони почали масово скуповувати певні продукти, створюючи їх дефіцит. Зокрема, черги вишикувалися за цукром.

"Справжнє "цукрове" життя в Росії тільки починається. У класичному форматі. Зовсім скоро буде дефіцит, талони, магазинний мордобій, "більше 100 грам в одні руки не давати" і красномовні "намиста" на шиї з рулонів туалетного паперу", - розповів у своєму пості Подоляк, показавши кадри з російських магазинів.

Він зазначив, що це закономірний результат того положення, в якому опинилося російське суспільство.

"Все те, що є обов'язковим елементом життя в будь-якому таборі. А інакше ніяк, якщо населення (понад 86%) готове життєрадісно голосувати за масові вбивства громадян сусідньої країни і за повномасштабну війну із застосуванням важкої техніки для руйнування мирних міст і цивільної інфраструктури", - підкреслив радник ОП.

Він додав, що після того, як суспільство встало на цей шлях, його чекає тільки "Весела дорога в пекло".

Нагадаємо, Подоляк поставив на місце канцлера Німеччини після його заяви про росіян.

Як повідомляла Politeka, у Зеленського відповіли Росії щодо нейтралітету.

Також Politeka писала, що Подоляк повідомив про кардинальні зміни в переговорах з Росією.