Радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив про похорони в Росії, на яких попрощалися з високопоставленими військовими.

Як пише Politeka.net, українці вже 25-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Сьогодні, 20 березня, стало відомо про похорон високопоставлених військових в Росії. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Вчора за один день поховали все керівництво Володимирського СОБРа

Про це повідомив російський журналіст Ілля Косигін.

За його словами вчора поховали 4-х підполковників, що стало першими втратами спецзагону.

Перші, але не останні", - написав радник.

До цього Геращенко повідомляв імена загиблих офіцерів.

"18 березня, у Володимирі зарили відразу 4-х підполковників СОБР Управління Росгвардії по Володимирській області

- Ілля Пяткін

- Роман Рябов

-Сергій Савватеев

- Михайло Родіонов

А скільки попутно рядових закопали без фанфар?",- запитав радник.

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