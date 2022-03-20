Як пише Politeka.net, українці вже 25-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Сьогодні, 20 березня, стало відомо про похорон високопоставлених військових в Росії. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.
"Вчора за один день поховали все керівництво Володимирського СОБРа
Про це повідомив російський журналіст Ілля Косигін.
За його словами вчора поховали 4-х підполковників, що стало першими втратами спецзагону.
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Перші, але не останні", - написав радник.
До цього Геращенко повідомляв імена загиблих офіцерів.
"18 березня, у Володимирі зарили відразу 4-х підполковників СОБР Управління Росгвардії по Володимирській області
- Ілля Пяткін
- Роман Рябов
-Сергій Савватеев
- Михайло Родіонов
А скільки попутно рядових закопали без фанфар?",- запитав радник.
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