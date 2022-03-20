Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о похоронах в России, на которых попрощались с высокопоставленными военными.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 25-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Сегодня, 20 марта, стало известно о похоронах высокопоставленных военных в России. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Вчера за один день похоронили всё руководство владимирского СОБРа

Об этом сообщил российский журналист Илья Косыгин.

По его словам вчера похоронили 4-х подполковников, что стало первыми потерями спецотряда.

Первые, но не последние", - написал советник.

До этого Геращенко сообщал имена погибших офицеров.

"18 марта, во Владимире зарыли сразу 4-х подполковников СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области

-Илья Пяткин

-Роман Рябов

-Сергей Савватеев

-Михаил Родионов

А сколько попутно рядовых закопали без фанфар?", - спросил советник.

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