Как пишет Politeka.net, украинцы уже 25-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Сегодня, 20 марта, стало известно о похоронах высокопоставленных военных в России. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
"Вчера за один день похоронили всё руководство владимирского СОБРа
Об этом сообщил российский журналист Илья Косыгин.
По его словам вчера похоронили 4-х подполковников, что стало первыми потерями спецотряда.
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Первые, но не последние", - написал советник.
До этого Геращенко сообщал имена погибших офицеров.
"18 марта, во Владимире зарыли сразу 4-х подполковников СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области
-Илья Пяткин
-Роман Рябов
-Сергей Савватеев
-Михаил Родионов
А сколько попутно рядовых закопали без фанфар?", - спросил советник.
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