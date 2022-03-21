К вторжению России начала готовиться Польша. Об этом в эфире 24 канала сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.
"Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", - подчеркнул посол.
Дещица отметил, что в стране был принят закон Об обороне, который укрепляет Вооруженные силы Польши.
"Однако польское правительство понимает, что лучше помочь Украине и не допустить приближения русских войск к границам с Польшей", - отметил посол.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Оккупанты разбомбили популярный в Киеве ТРЦ: появились фото изнутри и данные о жертвах
На заводе «Сумыхимпром» утечка аммиака: есть ли угроза для населения и что делать при отравлении
Проезд в поездах Укрзализныци снова станет платным: о каких рейсах идет речь
Слухи о том, что поляки хотят захватить себе Западную Украину, посол назвал дезинформацией.
"Реальность-поляки помогают Украине, тем, кто прибыл в Польшу. Это-беспрецедентная помощь за последние несколько лет. Российская нарация о распределении между украинским и польским народом абсолютно не выдержала "правдоподобия" во время войны", – заявил Дещица.
Напомним, ЕС решился на важный шаг, чтобы противостоять Путину « впервые в своей истории»
Как сообщала Politeka, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус рассказал о погибших российских генералах в Украине: "минимум четверо"
Также Politeka писала, что Зеленский выступил перед парламентом Израиля, кадры: "этот день вошел в историю дважды..."