К вторжению России начала готовиться Польша. Об этом в эфире 24 канала сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", - подчеркнул посол.

Дещица отметил, что в стране был принят закон Об обороне, который укрепляет Вооруженные силы Польши.

"Однако польское правительство понимает, что лучше помочь Украине и не допустить приближения русских войск к границам с Польшей", - отметил посол.

Слухи о том, что поляки хотят захватить себе Западную Украину, посол назвал дезинформацией.

"Реальность-поляки помогают Украине, тем, кто прибыл в Польшу. Это-беспрецедентная помощь за последние несколько лет. Российская нарация о распределении между украинским и польским народом абсолютно не выдержала "правдоподобия" во время войны", – заявил Дещица.

Напомним, ЕС решился на важный шаг, чтобы противостоять Путину « впервые в своей истории»

Как сообщала Politeka, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус рассказал о погибших российских генералах в Украине: "минимум четверо"

Также Politeka писала, что Зеленский выступил перед парламентом Израиля, кадры: "этот день вошел в историю дважды..."