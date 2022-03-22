Обраний президент Білорусі Світлана Тихановська зробила заяву про можливе втягування білоруської армії у війну.

Головні тези:

1. Олександр Лукашенко вже вчинив державну зраду, надавши територію Білорусі для російської агресії проти України. Ця агресія суперечить національним інтересам Білорусі і є злочином, а також прямо суперечить Конституції Республіки Білорусь. Він і всі посадові особи, що сприяють агресії, неминуче постануть перед судом і понесуть покарання за державну зраду, а в разі вторгнення в Україну – і за військові злочини.

2. Вторгнення білоруської армії в Україну-це крок з незворотними наслідками. Він стане ганебною плямою на відносинах з українським народом і ще більше ізолює білорусів від зовнішнього світу – аж до залізної завіси, за якою Білорусь не розглядатимуть як самостійну державу, а життя в країні прийде до злиднів.

3. Всі, хто віддасть наказ про вторгнення військ Білорусі в Україну, незалежно від посади і військового звання, постануть перед трибуналом.

4. Всі, хто виконає цей завідомо злочинний наказ, відповідатимуть перед законом.

5. Військовослужбовці та будь-які посадові особи, які відмовилися виконувати злочинні накази, звільняються від відповідальності за невиконання таких наказів. Право не виконувати завідомо злочинні накази гарантовано Законом. Зафіксувати свою незгоду з наказом можна прямою дією – склавши зброю.

6. Військовослужбовці, посадові особи і громадяни Білорусі, будь-якими доступними способами запобігли виконання злочинних наказів, звільняються від відповідальності.

7. Військовослужбовці, які залишили поле бою або здалися в полон в Україні, звільняються від відповідальності.

Наказ ввести війська в Україну - це не тільки наказ відправити на вірну смерть військовослужбовців нашої країни, а й наказ усім нам, білорусам, відмовитися від незалежності і свого майбутнього.

Нагадаємо, партизанська боротьба у Білорусі набирає обертів: зупиняють потяги та техніку РФ, що відомо.

Зазначимо, що офіцери Білорусі масово йдуть на пенсію, відмовляючись воювати з Україною.

Як повідомлялося, в Білорусі активізувалося пересування військової техніки.