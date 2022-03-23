У Міноборони України частково підтвердили повернення деяких підрозділів Білорусі в пункти постійної дислокації.

Про це, як передає Politeka.net, йдеться в новому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському напрямку активних дій противника не виявлено. Частково підтверджується повернення окремих підрозділів Республіки Білорусь в пункти постійної дислокації. При цьому режим Лукашенко продовжує утримувати значне угруповання військ поблизу державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Тим часом на Поліссі окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах і провести перегрупування після отриманих втрат. Загарбники намагалися просунутися в район населеного пункту Тетерівське, однак через обмежені сили, успіху не мали і були змушені відійти.

На Сіверщині області через невдалу спробу блокувати Чернігів противник намагається відновитися після значних втрат і організувати логістичне забезпечення. На Броварському напрямку окупанти продовжують інженерні роботи, минуть місцевість і цивільні об'єкти.

На Слобожанському напрямку підрозділи російських окупантів зосереджують зусилля на блокуванні міст Харкова та Сум та відновленні втрат особового складу.

У Генштабі також повідомили, що в результаті боїв в районі Ізюма силами оборони України знищені до 60 відсотків особового складу і військової техніки.

На Донецькому напрямку метою російських військових залишається встановлення контролю над Рубіжним, Сєвєродонецьком, Попасною, Верхньоторецьким, Мар'їнкою та Маріуполем. Успіхів ворог не має і несе втрати.

Відзначається, що в цілому противник деморалізований, несе суттєві втрати і має проблеми з логістичним забезпеченням.

Додамо, в той же час стало відомо, що Лукашенко закриває українське консульство в Бресті і виганяє дипломатів. У Білорусі залишиться всього лише п'ять співробітників української дипмісії, всі інші повинні покинути країну найближчим часом.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України відреагували на інформацію про "зникнення" міністра обори РФ Сергія Шойгу, яка з'явилася в російських ЗМІ.

Також, як писала Politeka, з'ясувалося ім'я генерала РФ, який керує бомбардуванням і облогою Маріуполя.

Крім того Politeka.net повідомляла, що офіцери Білорусі, не бажаючи воювати з Україною, почали масово йти на пенсію.