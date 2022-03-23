Соратник Володимира Путіна втік з Росії, покинувши важливий пост, після чого попрямував до Стамбула.

Як пише Politeka.net, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі "РИА Новости" повідомив, що Анатолій Чубайс звільнився з посади спецпредставника президента Росії. Коментувати від'їзд соратника Путіна виявився, але за даними "Коммерсантъ", він знаходиться з дружиною в Стамбулі. Чиновника навіть встигли зняти, коли він знаходився біля одного з банкоматів.

Відомо, що Анатолій Чубайс - ця та сама людина, яка допомогла пітерському чиновнику Володимиру Путіну влаштується в Адміністрацію президента Росії, після чого його кар'єра пішла вгору. Чубайс був по поточний момент недоторканним.

Нагадаємо, в українській розвідці розкрили, хто затаїв помсту на Путіна

А ще Politeka повідомляла, що зустріч Зеленського і Путіна: стало відомо, коли вона може відбутися і як зараз йдуть переговори

Також Politeka писала, що в Україну прибули "вагнерівці", щоб ліквідувати Зеленського



