Як пише Politeka.net, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі "РИА Новости" повідомив, що Анатолій Чубайс звільнився з посади спецпредставника президента Росії. Коментувати від'їзд соратника Путіна виявився, але за даними "Коммерсантъ", він знаходиться з дружиною в Стамбулі. Чиновника навіть встигли зняти, коли він знаходився біля одного з банкоматів.
Відомо, що Анатолій Чубайс - ця та сама людина, яка допомогла пітерському чиновнику Володимиру Путіну влаштується в Адміністрацію президента Росії, після чого його кар'єра пішла вгору. Чубайс був по поточний момент недоторканним.
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