Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Так согласно данным украинской разведки, в Москве прошла встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича.

В ходе встречи Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина: санкции, наложенные на Россию и конкретных бизнесменов из-за войны в Украине, нанеслиболезненній удар по состоянию российских миллиардеров.

Также, согласно данным разведки, на встрече обсуждалось, что представители российского крупного бизнеса пытаются найти пути воздействия на Путина или на его близкое окружение из силового блока. При этом отмечается, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. Особенно олигархов, которых он считает ненадежными.

«Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина», - уверяют в разведке Минобороны Украины.

Петр Авен: русский политик и бизнесмен. Президент ОАО Акционерный коммерческий банк "Альфа-Банк". По версии Forbes, в 2021 году занял 30-е место в списке 200 самых богатых бизнесменов России, обладая личным состоянием в $5,3 млрд.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины отреагировали на информацию об «исчезновение» министра оборы РФ Сергея Шойгу, которая появилась в российских СМИ.

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