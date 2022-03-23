Посли Євросоюзу виділили військову допомогу Україні на сотні мільйонів євро.

Як пише Politeka.net, весь світ продовжує допомагати Україні всіма можливими способами. Сьогодні, 23 березня, стало відомо, що посли Євросоюзу затвердили військову допомогу в розмірі 500 мільйонів євро для України. Про це повідомив у своєму твіттер акаунті кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС сьогодні схвалили виділення Україні додаткових 500 мільйонів євро на закупівлю зброї. Письмова процедура закінчується о 17.00. # Росія", - написав Рікард у своєму блозі.

Повідомлялося, що до цього США виділили військову допомогу на один мільярд доларів. Про це розповів президент Джо Байден.

"Минулого тижня ми схвалили новий безпрецедентний пакет допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів. Він включає 800 систем ППО і 9 тисяч протитанкових комплексів", - сказав Байден.

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