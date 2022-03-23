Як пише Politeka.net, президент України Володимир Зеленський активно виступає в усьому світі, відстоюючи українські інтереси. Цього разу лідер українців потужно звернувся до французького парламенту. Відео виступу президента Зеленський опублікував у своєму офіційному тг-каналі.

"Українці бачать, що Франція так само цінує свободу, як це було завжди. І ви захищаєте її. Ви памʼятаєте, що це таке. Свобода, рівність, братерство. Кожне з цих слів для вас сповнене силою! Я відчуваю це. Українці відчувають це. Тому ми очікуємо від Франції, від вашого лідерства, що ви зможете зробити так, щоб Росія шукала мир. Щоб закінчила цю війну проти свободи. Проти рівності. Проти братерства, - сказав Зеленський.

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