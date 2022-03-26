Голова Миколаївської ОГА Віталій Кім розповів про те, в які терміни може закінчитися розв'язана Росією війна в Україні.

Своїм прогнозом політик поділився в інтерв'ю УНІАН.

Кім підкреслив, що для перемоги у війні важливі не тільки сила, але також фінансова сторона, логістика і людські ресурси. За словами голови Миколаївської ОГА, зараз Росія явно просіла в цих сферах, опинившись під жорсткими санкціями.

"У них скоро нічого не буде. Крім того, росіяни більше не хочуть воювати. Вони розуміють, що у них не вийде. І час сьогодні працює на нас. З кожним днем ми стаємо сильнішими, а вони слабкіші, тому я вважаю, що є перспективи, що війна закінчиться швидко", - висловився Кім, коментуючи можливість закінчення війни до травня.

Політик зазначив, що зараз в Україні роблять все можливе для відбиття атак ворога і його вигнання з країни. У той же час російські військові намагаються знайти спосіб не битися і покинути Україну живими.

"У них загороджувальні загони, звільнення і суди. Їм погрожують, пропагують, змушують. Однак вони хочуть звідси втекти", - розповів Кім.

Він упевнений, що якщо зараз прибрати "верхівку" російської армії, військові самі вийдуть з України, знаючи, що їм нічого за це не буде.

Нагадаємо, глава Миколаєва Кім наочно показав, куди поділися гроші росіян.

Як повідомляла Politeka, Віталій Кім показав, що вдалося збити бійцями ВСУ над Миколаєвом.

Також Politeka писала, що глава Миколаївської ОГА Віталій Кім розповів, як йде ситуація в місті.