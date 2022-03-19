Как пишет Politeka.net, украинцы 24-е сутки защищаются от российских оккупантов. За это время удалось не только остановить наступление, но и пойти в контратаку по некоторым направлениям. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, как сейчас обстоят дела в городе, выступив во время телемарафона.

"Ситуация, как говорят в последнее время, "лучше, чем вчера". Враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивных снарядов, делает это с расстояния 50-70 километров", - заявил губернатор.

Также Виталий Ким записал видео, в котором рассказал, что нет возможности включать тревогу перед обстрелами реактивной артиллерии. Ведь время подлета несколько минут и невозможно это успеть сделать. Губернатор также попросил украинцев сообщать о российских солдатах, которые погибли во время сражений и если есть возможность, самим их собирать в пакеты. А еще попросил людей не разбирать военную технику врага, а передавать ее ВСУ.