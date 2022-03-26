Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал о том, в какие сроки может закончиться развязанная Россией война в Украине.

Своим прогнозом политик поделился в интервью УНИАН.

Ким подчеркнул, что для победы в войне важны не только сила, но также финансовая сторона, логистика и человеческие ресурсы. По словам главы Николаевской ОГА, сейчас Россия явно просела в этих сферах, оказавшись под жесткими санкциями.

«У них скоро ничего не будет. Кроме того, россияне больше не хотят воевать. Они понимают, что у них не получится. И время сегодня работает на нас. С каждым днем мы становимся сильнее, а они слабее, поэтому я считаю, что есть перспективы, что война закончится быстро», - высказался Ким, комментируя возможность окончания войны до мая.

Политик отметил, что сейчас в Украине делают все возможное для отражения атак врага и его изгнания из страны. В то же время российские военные стараются найти способ не сражаться и покинуть Украину живыми.

«У них заградительные отряды, увольнения и суды. Им угрожают, пропагандируют, заставляют. Однако они хотят отсюда убежать», - рассказал Ким.

Он уверен, что если сейчас убрать «верхушку» российской армии, военные сами выйдут из Украины, зная, что им ничего за это не будет.

Напомним, глава Николаевщины Ким наглядно показал, куда делись деньги россиян.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким показал, что удалось сбить бойцами ВСУ над Николаевщиной.

Также Politeka писала, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, как обстоит ситуация в городе.