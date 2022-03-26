Прем'єр Великобританії Борис Джонсон видав подробиці переговорів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом про надання Україні військової допомоги.

Про це стало відомо з повідомлення журналіста Бук.Інфо, Ростислава Демчука.

Як кажуть, Джонсона запитали про переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом про надання Україні військової допомоги.

"Без особливих уточнень Борис Джонсон розповів, що вони домовилися з Ердоганом так: Британія надає Україні антибатарейні комплекси для знищення далекобійної артилерії росіян, з якої вони розстрілюють Маріуполь. Ця британська артилерія зможе також знищувати російські кораблі на далекій відстані". "Байрактарів" в Україну, а також потужні колісні тягачі з платформами, на які буде вантажитися Британська важка далекобійна артилерія і буде розвозитися на потрібні місця дислокації", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, на Запоріжжі показали наслідки обстрілів будинків мирного населення

Також Politeka повідомляла, що російських окупант зізнався у своїх злочинах

А ще Politeka писала, що наслідки обстрілів Чернігова: рятувальники попередили українців про небезпеку