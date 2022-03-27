Окупанти сконцентрувалися на так званому "звільненні Донбасу"

Про це заявив радника глави офісу президента Олексія Арестовича в ефірі Фейгін Live.

За його словами, в Росії зрозуміли, що взяти великі міста у них не вийде, тому вони сконцентрують свою увагу на Донбасі.

"Росія протягом тижня-двох виведе війська з Київської та Харківської областей і перекине їх на Донбас. Вони зрозуміли, що не вийде взяти великі міста, оголосили про завершення першої фази "спецоперації" і початок Другої - "звільнення Донбасу", - зазначив Арестович.

"У них тепер три завдання: оточити наші війська в зоні ООС, повністю окупувати Маріуполь і утримати Південь. Якщо вони Херсон втратять, то обрушиться вся їх Маріупольська окупація. І це все. Захоплення Києва, Харкова, Одеси не буде", - підсумував радник глави ОП.

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