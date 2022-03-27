Окупанти починають виводити частини своїх підрозділів з території України на ротацію.
У той же час, в російській армії проходять кадрові чистки і зміни. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Рада".
Зокрема, був звільнений генерал, керівник однієї з танкових армій, яка відповідала за взяття Харкова.
"Тобто вони змінюють ряд керівників підрозділів. Вони розуміють, що у них нічого не вдається і зараз починають гризтися всередині. Це великий плюс", - підкреслив Денисенко.
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Радник міністра додав, що у Росії ще є людські ресурси і досить велика кількість техніки. Наразі відомо про скупчення військових на території Білорусі, а також на кордоні з Харківщиною.
Також окупанти нарощують свої сили на території Криму, на кордоні з Херсонською областю.
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